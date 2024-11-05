Москва, 5 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Власти Японии надеются, что мирный договор между Москвой и Токио может быть подписан после завершения специальной военной операции России, заявил 5 ноября посол Японии в Москве Акира Муто.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Акира Муто

Правительство Японии ожидает окончания конфликта на Украине и надеется, что после этого «движение» по вопросу о мирном договоре начнётся «с обеих сторон», сказал Муто, передаёт Telegram-канал Shot.

«В данный момент не проводятся переговоры. Как только всё пройдёт, надеемся, что мы начнём переговоры», — сказал дипломат, уточнив, что он имеет в виду военную спецоперацию России.

Муто был назначен послом Японии в РФ в октябре. В МИД страны он работает на протяжении 38 лет и занимал в том числе пост советника посольства Японии в России. 5 ноября Муто представил свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Как передавало ИА Регнум, в октябре новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что намерен добиваться подписания мирного договора с Россией, но не собирается при этом отказываться от антироссийских санкций.

Япония во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. Война СССР с Японией началась 9 августа 1945 года. 16 августа Квантунская армия капитулировала, 2 сентября японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. СССР не подписывал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией.

Позже Япония начала выдвигать территориальные претензии к России и настаивать на подписании мирного договора. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва окончательно прекращает обсуждение вопроса мирного договора в связи с введением Токио односторонних антироссийских санкций после начала СВО на Украине.