Токио, 4 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил 4 октября, выступая в нижней палате парламента, что намерен добиваться подписания мирного договора с Россией, сохранив при этом антироссийские санкции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Японии.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил Исиба.

Он также сообщил, что Токио будет «усиленно продвигать» антироссийские санкции и помощь Украине.

Япония во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. Война СССР с Японией началась 9 августа 1945 года. 16 августа Квантунская армия капитулировала, 2 сентября японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. СССР не подписывал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией.

Позже Япония начала выдвигать территориальные претензии к России и настаивать на подписании мирного договора. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва окончательно прекращает обсуждение вопроса мирного договора в связи с введением Токио односторонних антироссийских санкций после начала СВО на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Японии во главе с Фумио Кисидой 1 октября ушло в отставку. Новым премьером стал Исиба, избранный лидером правящей Либерально-демократической партии.

В ходе избирательной кампании Исиба заявлял, что выступает за создание азиатского аналога НАТО и возможность размещения американского ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он активно продвигает свою позицию в США. 25 сентября Гудзонский институт опубликовал статью политика о двустороннем сотрудничестве с США и системе безопасности в Азиатском регионе.