Токио, 24 октября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. По решению правительства Японии новым послом в России назначен 63-летний Акира Муто, сообщило агентство Kyodo.

РИА Новости/ Антон Денисов

На службе в японском МИД Муто находится более 38 лет. Он возглавлял Институт дипломатической службы при ведомстве и считается специалистом по России.

Ранее дипломат руководил российским отделом европейского департамента МИД, работал первым секретарём, а затем был советником посольства Японии в РФ, советником-посланником в посольстве в США, а также генеральным консулом в Лос-Анджелесе.

С ноября 2015 года чрезвычайным и полномочным послом Японии в России был Тоёхиса Кодзуки.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов констатировал, что внутриполитические сложности и падение у населения рейтинга правящей партии вынудили премьер-министра Японии Фумио Кисиду произвести кардинальные изменения в правительстве. В новом составе правительства предполагается смена 13 из 19 министров. Также в новом составе окажутся пять женщин.

Должность главы МИД должна занять 70-летняя Ёко Камикава, которая до этого была на посту министра юстиции. Это редкий случай, поскольку до этого управлять внешнеполитическим ведомством удалось всего лишь двум женщинам в начале 2000-х годов на небольшой срок.

Довольно неожиданным решением Кистанов счёл назначение нового министра обороны Японии — Миноры Кихара, который прежде не занимал министерские должности, а был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.