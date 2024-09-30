Москва, 30 сентября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом 30 сентября сообщили в правоохранительных органах.

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Гамаюнова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). 235-й гарнизонный военный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября, уточняет ТАСС.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Полковнику Росгвардии грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Марзаев получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог. О задержании фигуранта дела стало известно ранее в тот же день.

26 июля задержали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова по подозрению в коррупции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. 24 сентября Басманный суд Москвы продлил срок содержания Булгакова под стражей до 25 декабря 2024 года. Бывшего замглавы Минобороны подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам.