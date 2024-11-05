Салехард, 5 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Семья потомственных оленеводов Пяк наблюдала за стартом ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Их мечта исполнилась благодаря президенту Владимиру Путину, сообщил 5 ноября в Telegram-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«Россия — страна возможностей и место, где исполняются самые смелые мечты. Ростислав Пяк, мальчик из далёкой Пуровской тундры, вместе со своими близкими сегодня наблюдал за пуском космического корабля», — написал глава региона.

По его словам, мальчика и его родителей переполняют эмоции. Для дедушки Енксе, который остался дома, они сняли фотографии и видео. Ростислав решил связать жизнь с космосом и теперь будет старательней учиться.

Артюхов выразил надежду, что пример сплочённой и трудолюбивой семьи, а также исполнение мечты обычного ямальского подростка вдохновит тысячи людей по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Путин по телефону поздравил главу многодетной семьи Енксю Пяк с золотой свадьбой. В разговоре также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская. Потомственный оленевод прожил с супругой Зоей 50 лет, у них восемь детей и десять внуков.

Ранее, 23 января, Путин встретился с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На встрече он удивился словам ямальского оленевода о том, что самый быстрый олень может бежать со скоростью 70 км/ч. Путин в шутку спросил, не положен ли в таком случае ремень безопасности, а оленевод добавил, что животные везде ходят как «спортсмены на лыжах».