Москва, 12 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк — потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале, сообщила 12 апреля пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Глава государства поздравил их с золотой свадьбой, о которой он узнал в январе 2024 года, когда состоялась встреча президента с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов. Тогда глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни.

«Самое главное — это семья, основа всего, что происходит в жизни, в каждом движении вперёд. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем всего самого доброго. Поздравляем вас с праздником», — сказал Путин.

В разговоре также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

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Как передавало ИА Регнум, 23 января президент на площадке Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» встретился с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Глава государства заявил, что многодетные семьи являются опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна.

Во время этой встречи Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности, на что он пообещал покатать президента на трёх белых оленях.

Также он рассказал, что самый быстрый олень может бежать со скоростью 70 км в час. В ответ на это Путин в шутку спросил, не положен ли ремень безопасности. Оленевод при этом отметил, что животные везде ходят, как «спортсмены на лыжах».