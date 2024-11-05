Москва, 5 ноября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Рост востребованности обучающих программ для волонтеров наблюдается в Москве, где с начала года подготовку прошли более 11 тысяч человек, что на 44 процента больше, чем было за аналогичный период 2023 года. Об этом заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

«С начала года обучение прошли свыше 11 тысяч человек — на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. Сейчас волонтерам предлагают много интересных проектов, и число желающих развиваться в этой сфере растёт, — сказала чиновник, слова которой приводит пресс-служба правительства Москвы.

По словам заммэра, для волонтеров проводятся мастер-классы, лекции и тренинги. Сергунина уточнила, что за 10 лет участниками программ ресурсного центра «Мосволонтер» стали свыше 91,7 тысячи жителей столицы и других регионов РФ.

Заместитель мэра города отметила, что учреждение подготовило 1,9 тысячи волонтерских корпусов для региональных, федеральных и международных мероприятий. В их число вошли форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», Международный выставочный форум «Россия», международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Всемирный фестиваль молодежи.

«Мосволонтер» также создал 16 очных и онлайн-программ, касающихся различных направлений волонтерства, в том числе курс «Включайся!», который знакомит с особенностями организации крупных мероприятий и взаимодействия с благотворительными фондами. Кроме того, центром разработан интенсив «Управляй», который учит, как стать эффективным руководителем команды.

Сергунина также рассказала, что в России начал работу первый центр подготовки Международного волонтерского корпуса. Его открытие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В центре будут обучать добровольцев, которые решили участвовать в организации мероприятий и акций, связанных с праздником. Записаться на программу можно через сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в волонтёрскую деятельность в российскую столицу вовлечены более 1,31 млн жителей. При этом к добровольческому движению в 2024 году в городе присоединились свыше 111 тысяч. Собянин отметил, что помощь волонтёров необходима в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медицинских учреждениях, социальных домах и в других организациях.