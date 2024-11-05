В Москве растет востребованность обучающих программ для волонтёров
Сергунина: в Москве растет востребованность обучающих программ для волонтёров
Москва, 5 ноября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Рост востребованности обучающих программ для волонтеров наблюдается в Москве, где с начала года подготовку прошли более 11 тысяч человек, что на 44 процента больше, чем было за аналогичный период 2023 года. Об этом заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
«С начала года обучение прошли свыше 11 тысяч человек — на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. Сейчас волонтерам предлагают много интересных проектов, и число желающих развиваться в этой сфере растёт, — сказала чиновник, слова которой приводит пресс-служба правительства Москвы.
По словам заммэра, для волонтеров проводятся мастер-классы, лекции и тренинги. Сергунина уточнила, что за 10 лет участниками программ ресурсного центра «Мосволонтер» стали свыше 91,7 тысячи жителей столицы и других регионов РФ.
Заместитель мэра города отметила, что учреждение подготовило 1,9 тысячи волонтерских корпусов для региональных, федеральных и международных мероприятий. В их число вошли форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», Международный выставочный форум «Россия», международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Всемирный фестиваль молодежи.
«Мосволонтер» также создал 16 очных и онлайн-программ, касающихся различных направлений волонтерства, в том числе курс «Включайся!», который знакомит с особенностями организации крупных мероприятий и взаимодействия с благотворительными фондами. Кроме того, центром разработан интенсив «Управляй», который учит, как стать эффективным руководителем команды.
Сергунина также рассказала, что в России начал работу первый центр подготовки Международного волонтерского корпуса. Его открытие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В центре будут обучать добровольцев, которые решили участвовать в организации мероприятий и акций, связанных с праздником. Записаться на программу можно через сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в волонтёрскую деятельность в российскую столицу вовлечены более 1,31 млн жителей. При этом к добровольческому движению в 2024 году в городе присоединились свыше 111 тысяч. Собянин отметил, что помощь волонтёров необходима в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медицинских учреждениях, социальных домах и в других организациях.