Москва, 22 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В волонтёрской деятельности в Москве принимают участие больше 1,31 млн жителей. При этом свыше 111 тыс. присоединились к добровольческому движению в текущем году. Об этом 22 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Их помощь ежедневно нужна в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медицинских учреждениях, социальных домах и в других организациях», — написал он в Telegram-канале.

По словам градоначальника, желающим попробовать себя в волонтёрской деятельности уже 10 лет помогает ресурсный центр «Мосволонтëр». Сотрудники всегда готовы рассказать о форматах и направлениях добровольчества.

Стать участником движения можно, зарегистрировавшись на сайте центра. Там же предложат выбрать подходящее событие в календаре.

Как передавало ИА Регнум, за лето волонтёры в столице собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для бойцов СВО отправили 41% собранных подарков, 48% оправили для детей в новые регионы, а остальные товары — для животных, которые содержались в приютах на новых территориях.