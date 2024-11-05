Ставрополь, 5 ноября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержали двоих мужчин, которые в течение трёх лет обворовывали местные богатые дома, похитив в общей сложности денег и имущества на 67 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

МВД России

«В Ставропольском крае задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений. Общая сумма ущерба составила 67 млн рублей. По предварительным данным, на протяжении трёх лет на Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники тайно проникали в дома и квартиры состоятельных граждан. Они похищали ювелирные изделия, деньги, дорогостоящую бытовую технику и другое ценное имущество», — указала она.

Волк уточнила, что подозреваемые были задержаны по местам их жительства в результате оперативно-разыскных мероприятий. По её словам, в ходе обысков были изъяты драгоценности, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Отмечено, что по признакам преступления по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ (Кража) возбуждено 13 уголовных дел, а подозреваемые заключены под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в Самаре задержали мужчину, укравшего 42 велосипеда на сумму 700 тыс. рублей из подъездов в шести районах города. По данным МВД, он заходил в подъезды и похищал оставленные владельцами двухколёсные велосипеды. Самарец ломал специальные противоугонные замки, нередко взламывал подсобные помещения. Место преступления он покидал на украденном велосипеде, а затем сбывал транспортные средства случайным прохожим.