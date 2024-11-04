Москва, 4 ноября, 2024, 22:08 — ИА Регнум. В России в День народного единства пользователям «ВКонтакте» стали доступны мини-приложения для представителей пяти религиозных конфессий: православия, католицизма, мусульманства, иудаизма и буддизма, сообщила 4 ноября пресс-служба общества «Знание».

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Материалы для приложений были собраны экспертами официальных представительств конфессий и религиозных сообществ, в том числе Русской православной церкви, Московского муфтията, Цифровой платформы для Еврейских сообществ «Го тов».

Так, пользователям православного приложения доступны Библия и Молитвослов, там же представлен календарь религиозных праздников. В католическом приложении ввели дополнение в виде цикла молитв, которые читаются по специальным чёткам.

Для мусульман в мини-приложении предоставили возможность читать Коран, также было добавлено расписание Намазов, направления Киблы и электронный Тасбих. Для представителей иудаизма в приложении доступны Танах на русском языке и иврите, а также календарь религиозных праздников и сборник молитв.

В буддистском приложении есть Палийский канон Типитака и лунный календарь. Кроме того, разработчики добавили молитвы, мантры, медитации и практики дыхания, Григорианский и Буддистский календари праздников.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что в РФ продолжат строить храмы для всех конфессий. Российский лидер отметил, что в новейшей истории России уже построили большое количество церквей, синагог и мечетей.