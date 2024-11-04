Москва, 4 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Россия является более безопасной, свободной и нормальной, чем другие страны, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ныне проживающая в России.

Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают её нормальной. Здесь отношения между мужчинами и женщинами более нормальные, здесь попросту безопаснее», — рассказала она «Известиям».

Кнайсль добавила, что в России, в отличие от большинства европейских стран, она имеет возможность гулять с собакой в позднее время, что, по её мнению, является проявлением свободы, основанном на высоком уровне безопасности в стране.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. На свою свадьбу в 2018 году она пригласила президента России Владимира Путина. Фото, где она танцует с российским лидером, получило большую известность. По словам экс-министра, в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства на родине.

Она покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но и там её продолжили преследовать. Затем проживала в Ливане. В 2023 году дипломат переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Карин Кнайсль в беседе с журналистами на полях Евразийского женского форума заявила, что женщины в России остаются леди при любых обстоятельствах, где бы они ни работали. Она добавила, что в Германии или Австрии женщины, работающие в компаниях, обычно похожи на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая в некоторой степени напоминает мужчину.