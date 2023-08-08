Рязань, 8 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая на своей свадьбе танцевала с президентом России Владимиром Путиным, переехала в деревню Петрушово Касимовского района Рязанской области. Об этом 8 августа сообщило местное издание «Вид сбоку».

Alexei Druzhinin/Zuma/TASS Владимир Путин танцует с Карин Кнайсль

«Надо сказать, что отдалённая деревня не первый раз привлекает иностранцев, здесь купили деревенские дома француженки, у одной из которых арендовала жильё Карин Кнайсль», — отметили журналисты.

По данным издания, бывшая глава МИД ведёт активную деятельность, завела знакомства среди местного населения, выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии.

Бывшая глава министерства рассказала журналистам, что пока не знает, как долго будет жить в Петрушово. Она пишет книгу про ситуацию в Европе, учит русский язык.

«Меня пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет G. O. R. K. I. юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа. Я занимаюсь этой темой уже 20–30 лет», — также сообщила экс-министр.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Замуж она вышла в 2018 году. На свадьбу в том числе пригласили Путина. Фото, где глава МИД танцует с российским президентом, получило большую известность. При этом Кнайсль вскоре развелась.

В беседе с «Известиями» экс-министр сообщила, что её преследовали в Австрии из-за сотрудничества с Россией. Её даже хотели лишить гражданства на родине.

Кнайсль покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но и там её стали преследовать. Перед переездом в Россию Кнайсль проживала в Ливане.