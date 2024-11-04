Братислава, 4 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все заявления граждан страны, просивших разрешения вступить в ВСУ, передаёт словацкое информагентство TASR со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

Владимир Симичек/Global Look Press

Заявлений в период с июня, когда Пеллегрини приступил к исполнению обязанностей президента, было всего четыре, сказано в сообщении.

«Если словацкие граждане хотят официально принимать участие в боях на стороне украинской армии, они должны вначале обратиться с прошением к президенту республики разрешить службу в вооружённых силах иного государства», — напомнила пресс-служба.

Граждане Словакии, решившие вступить в ряды ВСУ без разрешения президента страны, могут быть привлечены к уголовной ответственности, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября президент Чехии Петр Павел разрешил 60 согражданам присоединиться к ВСУ. Всего соответствующие прошения подавали около 180 граждан Чехии. С начала проведения специальной военной операции России власти Чехии официально утвердили около 150 таких прошений.

Петру Павелу, разрешившему 60 гражданам присоединиться к украинской армии, видимо, больше не нужны эти люди, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Разрешение присоединиться к украинской армии, которое дал президент Чехии своим согражданам, является для них смертным приговором, отметил в свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.