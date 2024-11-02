Прага, 2 ноября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом 2 ноября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

Robert Michael/Global Look Press Президент Чехии Пётр Павел

Всего подобные заявления, как уточняется, подали 180 чехов.

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