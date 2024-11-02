Москва, 2 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Президенту Чехии Петру Павлу, разрешившему 60 гражданам присоединиться к украинской армии, видимо, больше не нужны эти люди, заявила 2 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

IMAGO/Florian Gaertner

«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — заявила Захарова.

По действующим в Чехии законам, граждане не имеют право без разрешения президента участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях. Тем не менее за время боевых действий на Украине более 150 чешских граждан получили разрешение у руководства страны участвовать в боевых действиях против России.

Павел 2 ноября разрешил 60 согражданам присоединиться к ВСУ. В республике порядка 180 человек подали прошение к руководству о том, чтобы им позволили вступить в ряды украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Чехии осудили на семь лет лишения свободы бывшего военного Филипа Симана. Он был признан виновным в мародёрстве в зоне боевых действий, так как суд установил, что он грабил заброшенные квартиры и обирал погибших военных. Хотя Симан отправился на Украину в ряды ВСУ без разрешения президента, по этой статье его не наказали.

В конце сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов назвал иностранных наёмников, участвовавших в нападении на Курскую область, законной целью российской армии.