Луцк, Украина, 4 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Шеф-редактор украинского телеканала «Прямой», связанного с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, пытался выехать за рубеж по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщил портал «Волынские новости» со ссылкой на приговор Любомльского районного суда.

В публикации указано не полное имя журналиста — Виктор М. СМИ предполагают, что речь идет об уроженце Луцка Викторе Медведе. Сам мужчина этого не подтверждал.

Отмечается, что его задержали ещё в феврале 2024 года. Шеф-редактор пытался выехать в Польшу. В справке, которую журналист показал на паспортном контроле, говорилось, что он не пригоден к военной службе по состоянию здоровья.

Он также имел при себе поддельное временное удостоверение военнообязанного. Подсудимый признал свою вину. По данным прессы, шеф-редактор был оштрафован на 68 тыс. гривен ($1,64 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года сам Пётр Порошенко несколько раз пытался выехать с Украины, но ему мешали украинские пограничники. Он хотел покинуть страну через пункт пропуска Рава-Русская.

В декабре 2023 года Пётр Порошенко вновь пожаловался, что его не выпустили с Украины. По его словам, такой приказ отдал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Пограничники запретили политику покидать страну, несмотря на то, что на руках у него были распоряжения о командировках в Польшу и США.