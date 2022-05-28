Киев, 28 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко второй раз за сутки пытается выехать с Украины, причем в том же пункте пропуска, передает «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По информации источников издания, Порошенко предпринял попытку второй раз выехать с Украины — в том же пункте пропуска (Рава-Русская). Он «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Ранее появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

Порошенко действительно предпринял попытку выезда из страны для участия в мероприятиях международного уровня, но его не выпустили пограничники, сообщила депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.