Курск, 4 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Трофейную западную технику, которая была на вооружении украинских подразделений в зоне проведения спецоперации, представили на выставке в Курске, сообщают 4 ноября «Известия».

Vlad Karkov/Global Look Press

«Взятые, как положено, в бою с самым жестоким противником. Здесь представлена вся линейка вооружений блока НАТО», — сообщил российский военнослужащий с позывным Боцман.

Боец рассказал, что на выставке представили украинский бронетранспортёр БТР-4 «Буцефал». При этом он отметил, что в основном среди экспонатов были представлены вооружения, которые страны НАТО передали ВСУ.

Например, боевая бронированная машина Stryker, военный автомобиль HMMWV M1151A1 производства США, а также турецкая противоминно-засадная машина BMC Kirpi.

14 сентября ИА Регнум передавало, что в Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» открылась выставка трофейной техники ВСУ. В ней были представлены бронетранспортёры американского, британского и датского производства.

Ранее специалисты российского оборонно-промышленного комплекса рассказали, что слабым местом военной техники Запада оказалась излишняя сложность конструкции в плане ремонтопригодности и технического обслуживания, однако она обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью.