Москва, 4 ноября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги благоустройства в Юго-Западном округе столицы, рассказав о самых ярких проектах на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Этим летом работы проходили во всех районах Юго-Западного округа Москвы», — сообщил он.

Собянин уточнил, что благоустройство осуществлялось в Коньково, Тёплом Стане, Котловке, Ясенево, Южном Бутово, а также в Гагаринском, Ломоносовском и Академическом районах.

Так, в Южном Бутово отремонтировали и поменяли покрытие на рекордных 32 детских площадках, а возле Деревлевского пруда в Коньково была заново обустроена зона тихого отдыха с амфитеатром и перголой с качелями.

В Котловке на месте заброшенных территорий появилась большая спортивная площадка для футбола, настольного тенниса и стритбола, подобный спортивный кластер разместили и в Ясенево.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Собянин сообщил, что в Москве за пять лет построили порядка 140 образовательных объектов. По его словам, только с начала года учреждения образования в Москве получили 15 новых зданий, возведённых за счёт города.