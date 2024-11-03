Москва, 3 ноября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В Москве за 5 лет возвели почти 140 объектов образования для передачи профильным учреждениям. Об этом 3 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теграм-канал Сергея Собянина

При этом 80 зданий построили по Адресной инвестиционной программе.

«В районе Ховриношкола №1474 получила учебный корпус на 500 учеников, а школа №648 — учебный корпус на 200 мест и детский сад на 150 воспитанников. В районе Щербинкашколе №2122 передали учебный корпус на 700 мест. В районе Чертаново Северное построено здание детского сада на 125 детей для школы №1158«, — написал градоначальник в Telegram-канале.

По словам Собянина, только с начала года учреждения образования в Москве получили 15 новых зданий, возведённых за счёт города.

Инвесторы также вкладываются социальную инфраструктуру в новых кварталах. За последние 5 лет за счёт частных средств возвели 56 новых зданий. В Коммунарке появилась школа на 550 мест и корпус дошкольного образования на 200 детей в составе образовательного комплекса №338. В Даниловском районе построили здание детского сада на 300 мест для школы №548 «Царицыно». Во Внукове школе №1788 передали учебный корпус на 2100 мест.

В ближайшие три года за счёт города и инвесторов появятся ещё 200 новых учреждений образования, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, в бывшей промзоне Калошино в рамках реорганизации возведут 20 объектов образования. Они будут рассчитаны на более чем на 3,5 тыс. дошкольных и свыше 5,6 тыс. школьных мест. На территории Калошино уже возведены частные детский сад на 175 мест и школа на 400 мест в составе одного жилого комплекса и детский сад на 275 мест в другом ЖК. Также введен в эксплуатацию частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест.