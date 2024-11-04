Сургут, Югра, 4 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. После пожара в дачном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли четыре человека, госпитализировал одного пострадавшего. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба администрации Сургута.

МЧС России

«3 ноября в 21:54 (19:54 мск) произошло возгорание дачного дом в СОТ «Прибрежный-3»… Ещё один человек пострадал, он госпитализирован в травматологическую больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. В случае необходимости ему окажут содействие в предоставлении временного жилья.

Также администрация Сургута напомнила гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС России сообщили, что в результате пожара в дачном доме в ХМАО погибли четыре человека, в том числе два ребёнка. Возгорание ликвидировали. В тушении пожара принимал участие 31 сотрудник МЧС и семь единиц специальной техники. Причины трагедии устанавливаются.