Одесса, Украина, 4 ноября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В ночь на 4 ноября российские военные нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины в Болграде в Одесской области. Об этом в понедельник сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и танкодромом», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в том же районе находятся учебный центр и авиабаза украинских войск. Подробности удара уточняются.

Кроме того, по словам Лебедева, зафиксирован прилёт в припортовой зоне Измаила.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 3 на 4 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Сумах, а также в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсоне. Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал, что Вооружённые силы России нанесли удар по базе формирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове, когда на ней находились офицеры украинского националистического батальона «Лють».

Министерство обороны России неоднократно подчёркивало, что российские Вооружённые силы в ходе специальной военной операции наносят удары исключительно по военным объектам.

По данным оборонного ведомства, в период с 26 октября по 1 ноября российские военные нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и инфраструктура военных аэродромов.