Грозный, 4 ноября, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни назвало фейком «приказ» о якобы обязательном ношении хиджаба на территории республики. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ДУМ Чечни.

ИА Регнум Хиджаб в школе

«В социальных сетях распространяется ложная информация — «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ДУМ.

Вместе с этим в организации призвали жителей республики не распространять ложную информацию, а также не доверять сведениям из недостоверных источников.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение запретить ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, в школах является прерогативой региональных властей.

Перед этим, 22 октября, министерство образования Владимирской области подписало приказ о запрете ношения в школах одежды и её элементов, «демонстрирующих религиозную принадлежность», в том числе хиджабов и никабов.