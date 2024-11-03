Керчь, Крым, 3 ноября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. По Крымскому мосту временно приостановили движение автотранспорта. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Most.life Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Водителей и всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту до этого приостанавливали ночью 24 октября. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны.

27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, включая систему защиты Крымского моста. Один из них передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе. Второй собирал и передавал Киеву сведения о том, где в Севастополе находятся российские военные и техника.