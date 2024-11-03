Львов, Украина, 3 ноября, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Украинские националисты пригрозили расправой мэру Львова Андрею Садовому за обвинение их в дестабилизации обстановки в стране. Об этом 3 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

Конфликт произошёл после заявления градоначальника, что радикальные националистические военизированные движения получают финансирование из-за рубежа для того, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине. После этого националисты провели акцию перед ратушей города.

Глава львовского областного штаба «Правого сектора» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Смага в ходе выступления назвал мэра «неуважаемым» и заявил, что на Украине будут править только националисты. Он также предупредил Садового о последствиях, если он ещё раз негативно выскажется о националистах.

«Это будет последнее, что вы скажете в своей жизни. Я не говорю от всех, я говорю от себя», — сказал Смага.

Как передавало ИА Регнум, в июле в центре Львова убили экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, ранее призывавшую считать врагами всех, кто говорит на русском языке, даже если это бойцы ВСУ. Ответственность за её смерть взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Запад десятилетиями делал ставку на Украине на националистов, забыв, что это фактически бывшие нацисты, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с Гитлером. В результате из них сделали национальных героев страны.