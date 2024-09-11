Москва, 11 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ», второй этап проекта будет завершён в начале 2025 года, сообщает официальный сайт мэрии и правительства столицы.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам главы города, на данный момент в Москве функционируют 47 технопарков с малыми и средними инновационными предприятиями. На них работают около 80 тыс. человек.

«Мы последовательно с ними (инвесторами. — Прим. ред.) ведём эту работу, помогаем осваивать новые проекты, новые площадки. И здесь, на «ЗИЛ», реализуется масштабный проект», — сказал Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что всего в технопарке создадут около 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что реализация технопарка «ЗИЛ» стартовала в 2019 году, она осуществлялась за счёт привлечения средств инвесторов. В 2020 году данный технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы.

В дальнейшем технопарк также появится на территории промышленной зоны Коптево после окончания её реорганизации. Данный объект будет размещён на площади более 23 тыс. кв. метров. Также на месте производственно-коммунальных объектов возведут жилой комплекс с детским садом на 150 мест.

Ранее власти Москвы предоставили технопарку на юге столицы «Связь инжиниринг» льготу на аренду земли в 0,01% от кадастровой стоимости. Благодаря этому у технопарка появилась возможность экономить более 2,4 млн в год.