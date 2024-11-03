Москва, 3 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. На неэффективно используемом участке в районе Войковский возведут жильё по программе реновации в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 3 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«На участке площадью 0,47 га на Нарвской улице планируется построить современное жилье для целей программы реновации и других нужд города. На первых этажах жилых корпусов разместят магазины, кафе и службы бытового сервиса. Вложения в развитие площадки составят около 3,24 млн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 9,54 млн рублей», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Территория находится недалеко от станций Балтийская и Коптево Московского центрального кольца. Застройка станет частью сложившегося квартала с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, запланировано строительство 18,8 тыс. кв. м жилья. Территорию рядом с домами благоустроят и озеленят. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новостройки на Нарвской улице по программе реновации обеспечат новым жильем около 400 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках КРТ дома под программу реновации также построят в районе Хорошёво-Мнёвники. Планируется возвести более 45 тыс. кв. м современного жилья. На первых этажах разместят инфраструктурные объекты. На прилегающих территориях обустроят улично-дорожную сеть, установят детские и спортивные площадки.