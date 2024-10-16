Москва, 16 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. На неэффективно используемом участке в районе Хорошево-Мневники возведут жильё по программе реновации в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 16 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 гектара по адресу: улица Паршина, владение 2. В течение пяти лет здесь предусмотрено возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города. Его реализация позволит создать в районе Хорошево-Мневники почти 80 рабочих мест», — процитировал Ефимова официальны портал мэра Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, планируется возвести более 45 тыс. кв. м современного жилья. На первых этажах разместят инфраструктурные объекты. На прилегающих территориях обустроят улично-дорожную сеть, установят детские и спортивные площадки.

Предполагается, что строительство жилого фонда в рамках КРТ позволит примерно 1 тыс. москвичей переехать в квартиры с готовым ремонтом и качественной отделкой.

Программа КРТ нацелена на создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве пройдёт реорганизация двух участков в районе Ивановское. Проект КРТ затронет два участка общей площадью 2,4 га. На них запланировано строительство около 45 тыс. кв. м различной недвижимости.