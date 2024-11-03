Берлин, 3 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В Берлине пассажирский поезд сгорел на железнодорожной станции Аренсфельде. Об этом 3 ноября сообщила немецкая газета Bild.

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Отмечается, что пожар охватил три вагона, прибывшие на место специалисты потушили огонь. Пострадавших нет.

По информации издания, в поезде в момент возгорания находились пять пассажиров, которых вовремя вывели из полыхающего вагона машинист и проводник. Им оказали медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбурге. Компания, где случилось ЧП, производит продукцию из цинка и серы.

В августе один человек получил ранения при взрыве на заводе по утилизации боеприпасов времён Второй мировой войны в Германии. По предварительным данным, взрыв произошёл в одной из печей сжигания частей снарядов, после этого на заводе начался пожар.