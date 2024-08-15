Оренбург, 15 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

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«15.08.2024 на подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор в г. Оренбурге при выполнении маневровых работ произошёл сход пяти порожних полувагонов без опрокидывания. В результате схода частично разрушено двухэтажное здание станции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что происшествие на движения поездов не повлияло, пострадавших нет. Сотрудники прокуратуры проверяют причины схода.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день утром на станции Посьет в Приморском крае сошли с рельсов восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. Приморская транспортная прокуратора в настоящий момент устанавливает обстоятельства произошедшего. Помимо этого, ею организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.