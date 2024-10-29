Санкт-Петербург, 29 октября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области 29 октября сошли с рельсов два вагона поезда, перевозившего уголь, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«По предварительным данным, 29 октября 2024 года на железнодорожных путях общего пользования станции Лужская произошел сход двух вагонов грузового поезда с углём», — сообщили в ведомстве.

В результате никто не пострадал, задержки пассажирских поездов нет. На месте ЧП идут восстановительные работы.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Глава ведомства Алексей Оптовкин выехал на место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Оренбурге пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Меновой Двор. Двухэтажное здание станции частично разрушено.

В Татарстане в конце сентября на станции Тихоново пустой вагон грузового поезда сошёл с рельсов. Никто в результате ЧП не пострадал.