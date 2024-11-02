Киев, 2 ноября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. В Днепропетровской области объект железнодорожной инфраструктуры получил повреждения. Об этом сообщила 2 ноября компания «Укржелдорога».

(сс) Andr Datskiy

В Telegram-канале компании уточнили, что из-за повреждений один из поездов пришлось задержать на 40 минут. Отмечается, что специалисты устранили последствия повреждений.

В Министерстве обороны России на данный момент не сообщали об ударах по объектам на территории Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.