Москва, 2 ноября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО за услугой обратились более 41 тыс. военных, из них 23 тыс. уже получили документ. Об этом 2 ноября сообщил замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«В первый день функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО <…> для получения справки участника специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры обратились свыше 41 тыс. граждан. Выдан документ 23 тыс.», — приводит заявление Горемыкина ТАСС.

Он пояснил, что основная часть обратившихся — это те, чьи данные содержатся в информационной базе. Остальные заявления находится на рассмотрении и проверке в соответствующих органах власти.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля первый военно-социальный центр Министерства обороны России открылся в Москве. В учреждении участники спецоперации могут получать социальные, административные и финансовые услуги.

8 октября стало известно, что 1 января 2025 года откроет свои двери Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Москве. Одной из задач центра будет обеспечение российских военнослужащих качественными протезами. Кроме того, они смогут проходить обучение пользованию протезами в своих регионах.