Москва, 8 октября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова заработает в России 1 января 2025 года, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилёву.

«РИА Новости» / Илья Наймушин

«Для повышения доступности и качества протезирования служащих, получивших тяжёлые увечья с ампутацией конечностей, осуществляется подготовка к заключению контрактов на соответствующие услуги с 1 января следующего года», — сказала Цивилёва в ходе совещания с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Замминистра обороны добавила, что российских бойцов обеспечат качественными протезами. Кроме того, они смогут проходить обучение пользованию протезами в своих регионах.

Цивилёва также сообщила, что рассматривается вопрос задействования Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра и ГУП «Луганский протезный завод» для протезирования бойцов и их функциональной адаптации.

Как передавало ИА Регнум, первый военно-социальный центр Министерства обороны России 1 июля открылся в Москве. В учреждении участники спецоперации могут получать социальные, административные и финансовые услуги.