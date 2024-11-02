Киев, 2 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский за сутки до Дня ракетных войск и артиллерии, отмечаемого на Украине 3 ноября, издал указ о переносе праздника на месяц вперёд — на 4 декабря. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на соответствующий документ.

Офис президента Украины

По данным СМИ, в украинском генштабе заявили, что первоначальная дата имела советские корни, так как была приурочена к годовщине Киевской наступательной операции Красной армии 1943 года, в результате которой от фашистов были освобождены Киев и Житомир. По поводу нововведения в генштабе отметили, что 4 декабря является днём памяти христианской великомученицы Варвары, почитаемой в Европе и в США как покровительница артиллеристов.

«В её (Варвары. — Прим. ред.) жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом, символизирующими мощную разрушительную силу артиллерийских орудий», — заявили в штабе.

Как передавало ИА Регнум 28 июля прошлого года, Зеленский издал указ о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря по аналогии с западной традицией. По мнению украинских властей, это является отходом от якобы навязывания Украине российской идеологии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда высмеяла эту инициативу.