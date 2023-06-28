Москва, 28 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла внесённое в Верховную раду предложение президента Украины Владимира Зеленского перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Она написала об этом 28 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Теперь он католик», — отметила она, комментируя новость о решении украинского лидера.

Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предполагающий перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Обоснованием такого решения он назвал «долгое навязывание Украине российской идеологии» в вопросе соблюдения юлианского календаря, согласно которому праздник отмечают 7 января. Как считает Зеленский, такой закон будет способствовать укреплению национального единства в стране.

Христиане празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарям, 7 января — по юлианскому. С 2017 года украинские католики празднуют его на государственном уровне, и 25 декабря в стране — выходной день. При этом Киев не скрывал политических мотивов принятия этого решения, направленного на разрыв с Москвой.

Ранее Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая. В соответствии с документом, вместо Дня памяти и победы над нацизмом украинцы 9 мая будут отмечать День Европы. Соответствующие изменения внесут и в статью Трудового кодекса страны о праздничных и нерабочих днях.