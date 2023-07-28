Киев, 28 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование Рождества на Украине переносится с 7 января на 25 декабря. Это 28 июля следует из данных на сайте Верховной рады.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращён с подписью от президента Украины», — указывается в карточке законопроекта.

В качестве причины такой законодательной инициативы авторы называли «навязывание Украине российской идеологии» в виде соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества 7 января. По мнению Зеленского, такой закон, в случае его принятия, поспособствует укреплению национального единства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Зеленский внёс законопроект о переносе празднования Рождества в Раду. Позднее, 14 июля, украинский парламент поддержал документ.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение украинского лидера. Она отметила, что этим решением Зеленский позиционирует себя в качестве католика.

Христиане празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарям, и 7 января — по юлианскому. С 2017 года католики на Украине отмечают этот праздник на государственном уровне, и 25 декабря объявлено в этой стране выходным днём. В то же время Киев не скрывал политических мотивов принятия такого решения, которое направлено на разрыв с Москвой.