Берлин, 2 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Дед сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алисы Вайдель Ганс Вайдель в годы второй мировой был членом СС и работал военным судьёй. Об этом 2 ноября сообщила газета Die Welt со ссылкой на открытые архивные источники.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Вайдель вступил в партию [НСДАП] в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года — до прихода к власти Гитлера», — сказано в материале.

По данным газеты, в марте 1941 года Вайдель поехал в оккупированную Варшаву для прохождения обучения на военного судью и далее работал в варшавской военной комендатуре.

В 1948 году прокурор закрыл дело Вайделя, начатое против него в рамках процесса денацификации Германии, в связи с недостаточностью доказательств его вины в совершённых преступлениях.

Как передавало ИА Регнум, в феврале газета Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был офицером вермахта, инженером в войсках ПВО. В них также говорится, что он был убеждённым последователем национал-социалистической идеологии. В досье указано, что офицер читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов), а в 1944 году его наградили крестом «За военные заслуги» с мечами.

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (укр. Гунька). Спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил Гуньку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее стало известно, что Гуньку пригласил в парламент Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.