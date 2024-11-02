Якутия, 2 ноября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Ранее введённый в Оленёкском районе Якутии муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нашествия диких северных оленей, уводящих домашние стада, отменили. Об этом 2 ноября сообщили районной администрации.

Global Look Press

«Режим ЧС отменён на основании решения КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций] района. Режим «Повышенная готовность» введён», — привело слова представителя администрации ТАСС.

Отмечается, что режим снят согласно федеральному закону, в настоящее время уточняется количество домашних оленей, которых увели дикие животные.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 ноября власти Оленёкского района Якутии ввели муниципальный режим ЧС из-за диких оленей, которые уводят домашних животных. Для охраны домашних оленей массово отозвали из отпусков охотников и оленеводов.

Отмечалось, что два оленьих стада ушли за дикими сородичами и пропали, после чего угроза исчезновения нависла ещё над двумя стадами домашних оленей.