Якутск, 2 ноября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Оленекском районе Якутии власти ввели муниципальный режим ЧС из-за нашествия диких северных оленей, которые уводят домашние стада. Об этом 2 ноября сообщила газета «Комсомольская правда».

Павел Львов/РИА Новости

По данным издания, два оленьих стада уже пропали, уйдя за своими дикими сородичами. Угроза исчезновения нависла ещё над двумя стадами.

«Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями», — сообщила в беседе с газетой глава Оленекского района Елена Иванова.

Как утверждается, для охраны домашних оленей из отпусков были массово отозваны охотники и оленеводы.

Как передавало ИА Регнум, в августе компания «Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом опубликовала исследование, согласно результатам которого была выявлена тенденция на восстановление в России популяции диких северных оленей. Так, по ориентировочным подсчётам, дикое стадо северных оленей восточного Таймыра сейчас составляет до 330 тыс. особей.