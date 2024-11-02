Москва, 2 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооружённым силам России в зоне спецоперации, рассказал 2 ноября, что проехать через Киев и Краматорск ему помогло наличие паспорта США.

Виталий Белоусов/РИА Новости Дэниэл Мартиндейл

«У меня есть преимущество — американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провёл значительную часть времени моего пребывания на Украине», — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении.

В штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

2 ноября Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в Москве. Он заявил, что помогал ВС РФ по доброй воле, и рассказал, как ему удалось попасть на подконтрольную ВСУ территорию. По словам американца, США на Украине развернули войну против всего мира и собственных граждан. Он отметил, что решился предоставлять военным России важную информацию добровольно и что сам вышел на связь с бойцами. Мартиндейл также рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.