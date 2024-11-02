Вашингтон, 2 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, вручая медаль«За гражданские заслуги» супруге покойного лидера лейбористов Бутча Льюиса Рите Льюис, уронил и облизал награду. Видео с церемонии награждения в Пенсильвании 2 ноября опубликовал Forbes на YouTube-канале.

Кадр из видео

На кадрах глава государства сначала безуспешно пробовал приладить медаль к пиджаку Льюис, положив в рот крепёжный элемент. Однако очередная попытка закончилась падением награды.

Американский лидер не растерялся, с помощью женщины он поднял медаль и облизнул булавку, после чего всё же смог закрепить медаль под недоумевающий взгляд награжденной. В этот момент в зале сначала был слышен смех, а потом радостные крики и аплодисменты.

Как передавало ИА Регнум, это не первая странность в поведении президента США за последние несколько дней. 31 октября Байденпокусал трёх маленьких детей на праздновании Хеллоуина в Белом доме. Он делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, одетого в костюм курицы.

Уточняется, что действо происходило под символичную песню из фильма «Челюсти». При этом ни дети, ни их родители против укусов не возражали и даже смеялись.