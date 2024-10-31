Вашингтон, 31 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден покусал трёх маленьких детей на праздновании Хеллоуина в Белом доме. Об этом 31 октября сообщила газета New York Post.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В ходе серии неуклюжих взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, одетого в костюм курицы», — сказано в материале.

Как утверждает газета, всё это происходило под аккомпанемент песни из фильма «Челюсти». При этом ни дети, ни их родители против укусов не возражали и даже смеялись.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле прошлого года президент США Байден попытался укусить девочку, сидевшую на руках у матери. Инцидент произошёл в Хельсинки перед отъездом из Финляндии в момент, когда американский лидер перед посадкой в самолёт приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. Мать девочки при этом сохраняла невозмутимость и начала снимать происходящее на телефон.