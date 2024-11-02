Донецк, 2 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Элитные части Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) ушли из Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) после того, как все подъезды к городу оказались под огневым контролем армии России. Об этом 2 ноября рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Добровольческого корпуса в составе группировки ВС РФ войск «Юг» с позывным Чукча.

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По словам военного, положение украинских формирований в Часовом Яре каждый день ухудшается и главная транспортная артерия, по которой снабжался город, стала «дорогой смерти» и другие подъездные пути не менее опасны.

«Понимая это, враг уже сейчас сосредотачивает наиболее ценную артиллерию за городом. Туда же отступили и вражеские силы БПЛА, а также элитные части ГУР и СБУ», — привел его слова ТАСС.

Чукча добавил, что сейчас в Часовом Яре остались только мобилизованные бойцы украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября Чукча рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских боевиков Часова Яра. Он добавил, что штурмовики при поддержке артиллерии и беспилотников отбросили ВСУ в частный сектор микрорайона Северный, в восточной части которого ведутся активные бои.

Переброшенные командованием украинских формирований для обороны Часова Яра наёмники из Латинской Америки 21 октября попросили об эвакуации. Бойцы группировки российских войск «Юг», перехватившие радиопереговоры, рассказали, что наёмники, у которых есть раненые, пожаловались на холод и усталость.