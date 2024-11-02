Москва, 2 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Москве открыли памятник Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовым. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

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По его словам, монумент установили в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Фëдоровны в сквере у станции метро «Третьяковская». Место было выбрано рядом с Марфо-Мариинской обителью милосердия, основанной Великой княгиней в 1909 году.

Композиция изготовлена по проекту народного художника Российской Федерации Георгия Франгуляна. Великокняжеская чета представлена в день их бракосочетания в 1884 году.

В стелу вмонтированы элементы с изображением объектов, сооружённых благодаря усилиям и под покровительством четы. Это Императорский Российский Исторический музей (Государственный исторический музей), Музей изящных искусств Императора Александра III (ГМИИ им. А. С. Пушкина), Верхние торговые ряды (ГУМ).

Как передавало ИА Регнум 19 августа, Собянин заявил, что правительство Москвы продолжает реализовывать масштабную программу по реставрации памятников архитектуры, в 2023 году удалось вернуть первоначальный облик ещё 220 историческим объектам. Среди них — Театр Эстрады и Дворец пионеров на Воробьёвых горах.