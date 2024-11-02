Ханты-Мансийск, 2 ноября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В деревне Ушья построили школу — детский сад на 120 детей. Учебное заведение появилось в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и правительством Ханты–Мансийского автономного округа — Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла построить школу — детский сад в Югре

Новое здание в Ушье возвели с учетом современных требований к детским образовательным учреждениям и уровню комфортности. Оно рассчитано на 80 учащихся школы и 40 дошкольников. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и компьютерами, есть просторный актовый зал, а оборудование столовой обеспечивает полный цикл приготовления горячей пищи.

Во дворе построили веранды и детскую площадку. Школьники на свежем воздухе смогут заниматься на многофункциональном спортивном комплексе и скалодроме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла построить школу — детский сад в Югре

Все помещения доступны для маломобильных посетителей: входы оборудованы пандусами, в школе установлен лифт.