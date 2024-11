Вашингтон, 2 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Мира на Ближнем Востоке невозможно достичь при действующей власти Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал 1 ноября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече, которая транслировалась YouTube-каналом The Times and The Sunday Times.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

«Мы добьемся мира на Ближнем Востоке, но не с клоунами, которые сейчас находятся у власти в США», — отметил Трамп.

Республиканец указал, что политики на Ближнем Востоке своими действиями тоже не приближают мир. Какие именно политики виновны в эскалации конфликта, Трамп не уточнил. По мнению кандидата в президенты США, лишь синергия совместной продуктивной работы политиков США и Ближнего Востока принесёт мир в регион.

