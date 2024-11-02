Молдавия, 2 ноября, 2024, 06:57 — ИА Регнум. День тишины наступил в Молдавии накануне второго тура голосования на президентских выборах. Второй тур пройдет 3 ноября.

ИА Регнум Санду, Стояногло

Согласно избирательному законодательству страны, партии и кандидаты обязаны прекратить любую агитацию в полночь (01:00 мск) последней пятницы перед днём голосования. Таким образом, день тишины начался 2 ноября.

Любая предвыборная агитация в день тишины запрещена, нарушители могут быть привлечены к ответственности, за нарушение грозит штраф от 2000 до 3000 леев (от 100 до 150 евро) в отношении физического лица, от 5000 до 7500 леев (от 250 до 400 евро) — для юридического лица.

За пост главы государства во втором туре голосования поборются действующий президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает партия PAS («Действие и солидарность»), и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула на пост лидера Молдавии оппозиционная Партия социалистов. Первый тур голосования состоялся 20 октября. Майя Санду набрала 42,49% голосов, Александр Стояногло — 25,95%.

За ходом голосования будут вести наблюдение миссия ОБСЕ (БДИПЧ), миссия ENEMO (организация, признанная в РФ нежелательной) и ряд других международных организаций. ЦИК Молдавии аккредитовал для наблюдения за выборами более 1500 национальных и международных наблюдателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидировала в первом туре выборов с 42,49% голосов. Второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,95%. Именно режим Санду отстранил его от должности генерального прокурора страны. Для определения победителя будет проведён второй тур.

Санду выступает за сближение с Западом и вступление в Евросоюз, а Стояногло — за укрепление отношений с Россией и СНГ.