Берлин, 2 ноября, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Колу под названиями «Газа» и «Палестина» начали продавать на станции метро в центре Берлина. Об этом 1 ноября сообщило издание Bild.

(сс) NeONBRAND Кока-Кола

Уточняется, что газированный напиток продаётся в пекарне на станции метро «Александерплатц». Одна банка колы с названиями «Газа» и «Палестина» стоит 1,8 евро. По заверениям производителей, доходы от продажи пойдут на нужды палестинцев.

При этом отмечается, что подобные напитки продавались раньше в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks, принадлежащих шведским компаниям Safad Food AB и FS. L Food AB. На сайте Palestine Drinks заявляется, что её продукция — «это гораздо больше, чем просто освежающий напиток, она представляет собой символ единства и цели».

Компании — производители напитков замечены в активном продвижении в Германии запрещённого призыва к созданию Палестины «от реки до моря», то есть к фактическому уничтожению Израиля. Отмечается, что продукция компаний получила широкую поддержку в других странах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на центральной площади Александерплатц в Берлине прошла акция протеста в поддержку Палестины. В ходе демонстраций полицией задержаны 10 человек. Помимо Германии, акции протеста в поддержку Палестины в канун годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала операции израильских войск в секторе Газа прошли и в других странах.

В Риме в манифестации, переросшей в столкновения с правоохранительными органами, приняли участие около семи тысяч человек. Задержаны по меньшей мере 38 активистов, двоим из них предъявлены обвинения в применении насилия и сопротивлении правоохранителям. Пострадали как минимум три демонстранта и 30 правоохранителей.