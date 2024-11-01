Дублин, 2 ноября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Тысячи людей вышли на улицы в центре Дублина из-за созданного на пакистанском сайте фейкового объявления, в котором говорилось, что в городе якобы пройдёт парад на Хэллоуин. Об этом сообщила газета The Independent.

Кадр из видео

Речь идёт о ресурсе My Spirit Halloween. Информацию на нём о мероприятии генерировал искусственный интеллект (ИИ).

Некоторые собравшиеся на парад были одеты в костюмы. Через некоторое время людям стало ясно, что никакого мероприятия не состоится. В целях безопасности пришлось вмешаться полиции, которая призвала толпу «безопасно разойтись».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня эксперты на профильной сессии «Украденная личность. Правовые аспекты регулирования дипфейков и подделок голоса» на Петербургском международном экономическом форуме пришли к выводу, что за последние годы дипфейк-технологии стремительно эволюционировали и достигли нового уровня развития. Вместе с тем они отметили, что существуют инструменты решения этой проблемы.